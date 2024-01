Windenergie

Saarbrücken/Berlin

Sechs neue Windräder im vergangenen Jahr im Saarland gebaut

Im vergangenen Jahr sind im Saarland sechs neue Windräder in Betrieb gegangen. Sie kamen zusammen auf eine installierte Leistung von rund 24 Megawatt, wie der Bundesverband Windenergie und der Verband VDMA Power Systems am Dienstag mitteilten. Bundesweit ist die Zahl neuer Windräder 2023 deutlich gestiegen. 745 neue Windräder mit einer Gesamtleistung von rund 3,57 Gigawatt gingen in Betrieb – fast 50 Prozent mehr als im Vorjahr. Spitzenreiter war Schleswig-Holstein mit 249 neuen Windrädern. Den Angaben zufolge gab es im Saarland zum Jahresende insgesamt 218 Windräder mit einer Gesamtleistung von 544 Megawatt.