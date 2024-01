Verkehr

Niederzissen

Schwerer Unfall auf A61: Etwa zehn Fahrzeuge beteiligt

Auf der Autobahn 61 ist es am Sonntagabend zwischen der Rastanlage Brohltal-Ost und der Anschlussstelle Niederzissen zu einem schweren Unfall mit etwa zehn beteiligten Fahrzeugen gekommen. Die Fahrbahn in Richtung Norden war am Abend zunächst voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Demnach waren Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst mit starken Kräften im Einsatz. Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor.