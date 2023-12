Quartalszahlen

Mainz

Schott Pharma steigert Umsatz trotz geringer Auslastung

Trotz einer zuletzt geringen Auslastung im wichtigen Geschäft mit Glasfläschchen für Medikamente oder Impfstoffe hat Schott Pharma seinen Umsatz gesteigert. Die Mainzer verbuchten in den zwölf Monaten bis Ende September Erlöse von rund 899 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Das waren etwa neun Prozent mehr als im Vorjahr. Ihre vollständigen Finanzergebnisse will die Firma, die unter anderem Spritzen und Ampullen für die Arzneimittel- und Biotechindustrie herstellt, am 26. Januar vorlegen.