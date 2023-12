Wetter

Offenbach

Schneefall und gebietsweise glatte Straßen zu Start in Woche

Zum Start in die neue Woche warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Schneefall und gebietsweise Glatteis in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Im Lauf des Vormittags setze von Westen her Schneefall ein, die Straßen könnten glatt werden, teilte der DWD am Montag mit. In tiefen Lagen seien zunächst 4 bis 6 Zentimeter Neuschnee möglich, im Bergland bis zu 10 Zentimeter. Im Hunsrück kann den Vorhersagen zufolge lokal mehr als 15 Zentimeter Neuschnee vom Himmel fallen.