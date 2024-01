Schnee und Glätte sorgen für Unfälle und Bus-Probleme

Bei winterlichem Wetter gab es zum Start in die neue Woche vielerorts Verkehrsprobleme. Bei einem Unfall mit einem Linienbus wurden fünf Menschen verletzt. Auch einem Polizeiwagen bereiteten die glatten Straßen Schwierigkeiten.

Busse kommen an der Höhenlage Eschberg im gleichnamigen Stadtteil wegen des Schnees nicht voran. Foto: Laszlo Pinter/dpa

Saarbrücken (dpa/lrs) – Schnee und Glätte haben am Montag im Saarland für zahlreiche Unfälle und Einschränkungen im Busverkehr gesorgt. Bis zum Vormittag zählte das Landespolizeipräsidium 40 Unfälle auf den Straßen, sagte ein Polizeisprecher. Betroffen war den Angaben zufolge insbesondere das nördliche Saarland.

Bei einem Unfall mit einem Linienbus in Remmesweiler bei St. Wendel wurden fünf Menschen, darunter der Fahrer, leicht verletzt. Der Bus war bei Glätte in eine Hauswand gerutscht, hieß es. Auf der Anfahrt zur Unfallstelle geriet demnach auch ein Streifenwagen ins Rutschen und prallte in eine Mülltonne. Auf der Autobahn 6 bei St. Ingbert kam es laut Polizei zu einem Unfall mit einem Lastwagen. Im Bereich St. Wendel gab es zudem mehrere Gefahrenstellen durch querstehende Lkw.

Im Busverkehr kam es aufgrund des Schneewetters zu massiven Verkehrsbehinderungen, wie die Saarbahn mitteilte. Es sei mit Ausfällen und Verspätungen zu rechnen. Die Saarbahnlinie S1 war demnach nicht betroffen und fuhr regulär.

Laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist auch in den kommenden Tagen mit Schneefällen im Saarland zu rechnen.