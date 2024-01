Schnee und Glätte in Rheinland-Pfalz und Saarland erwartet

Ein Auto fährt hinter einem schneebedeckten Zweig über die Straße. Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Offenbach/Mainz (dpa/lrs) – Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Unwetterwarnung wegen extremer Glätte in Rheinland-Pfalz und dem Saarland ausgegeben. Ab dem frühen Mittwochmorgen besteht laut DWD eine hohe Glättegefahr bis voraussichtlich Donnerstagmorgen.

Zudem erwartet der DWD im Nordwesten von Rheinland-Pfalz kräftige Schneefälle mit 15 bis 40 Zentimeter Neuschnee. Wegen plötzlich überfrierender Nässe oder schlagartig gefrierendem Regen besteht «Gefahr für Leib und Leben».

Aufgrund der Wetterlage rechnet der DWD mit Beeinträchtigungen im Straßen- und Schienenverkehr. Er empfiehlt daher, Autofahrten wenn möglich zu vermeiden und nur mit Winterausrüstung zu fahren.

Auch der ADAC Mittelrhein warnt vor einem Verkehrschaos auf den Straßen. Wer nicht auf den ÖPNV umsteigen oder von zuhause aus arbeiten könne und mit dem Auto fahren müsse, solle deutlich mehr Zeit einplanen. Pressesprecher Mirco Hillmann empfiehlt Autofahrern, umsichtiger und langsamer zu fahren und ausreichend Abstand zum Vordermann zu halten.

Auch Flugverkehr betroffen

Ebenfalls eingeschränkt wird der Flugverkehr am Flughafen Frankfurt. Wie die Betreibergesellschaft Fraport am Dienstag mitteilte, könne am gesamten Mittwoch und auch noch am Donnerstag nur ein stark eingeschränkter Flugverkehr stattfinden. Passagieren empfehle man, sich vorab über ihre Flüge zu informieren und bei Streichungen nicht zum Flughafen zu kommen.

Die Kreisverwaltung Mainz-Bingen warnte am Dienstag, dass es auf Buslinien am Mittwoch zu Einschränkungen kommen kann. Kunden werden gebeten, sich am Mittwoch auf der Homepage des Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbundes (RNN) zu informieren. Auch die Schulen seien bereits über mögliche Einschränkungen informiert worden.

Abiturprüfungen werden nicht verschoben

Das Kultusministerium Rheinland-Pfalz informierte am Dienstag über den Schulbetrieb am Mittwoch. Schulen könnten eigenständig entscheiden, ob der Unterricht stattfindet oder nicht. Eltern würden darüber über die bisherigen Kommunikationswege informiert werden. Könnten Schüler aufgrund der Beeinträchtigungen durch die Wetterlage die Schule nicht erreichen, werde man dies nicht als Fehltag werten.

Die rheinland-pfälzischen Abiturprüfungen im Fach Englisch werden laut Kultusministerium wie geplant stattfinden, da ein Verschieben der Prüfungstermine nicht verhältnismäßig sei. Sollten Schüler es aufgrund des Wetters nicht zu den Prüfungen schaffen, werde eine Nachschreibemöglichkeit eingerichtet.

