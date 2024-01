Ministerin

Mainz

Schmitt setzt sich für Weinbergsteillagen an der Mosel ein

Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) setzt sich für den Erhalt der Weinbergsteillagen an der Mosel ein. Die Winzer benötigten Planungssicherheit für den Einsatz von Hubschraubern für ihre Pflanzenschutzmaßnahmen in diesen Weinbergen, erklärte Schmitt am Freitag in Mainz. Der Entscheidung des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit zur Zulassung der für den Rebschutz mit Hubschraubern und Drohnen erforderlichen Fungizide werde daher dringend erwartet. Demnach geht es an der Mosel um 73,5 Hektar Rebflächen, wovon im Jahr 2023 etwa 55 Hektar mit Hubschraubern behandelt wurden.