Hafen von Speyer

Speyer

Schiff und Poller bei Anlegemanöver beschädigt

Ein Fahrgastschiff ist bei einem Anlegemanöver im Hafen von Speyer gegen einen Pfahl der Anlegestelle gestoßen. Das Schiff und der sogenannte Dalben wurden dabei beschädigt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Schaden am Dalben auf etwa 50.000 Euro, die Schadenshöhe am Schiff ist den Angaben zufolge derzeit noch unklar.