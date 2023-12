Mainz

Schiedlich-friedlicher Weihnachtsmarkt: Drei Diebstähle

Der Mainzer Weihnachtsmarkt ist aus Sicht der Polizei in diesem Jahr sehr friedlich verlaufen. Gemeldet wurden ihr bis kurz vor Abschluss des Marktes am Samstag (23.12.) lediglich drei Taschendiebstähle, wie das Mainzer Polizeipräsidium am Freitag in einer vorläufigen Bilanz mitteilte. Die Beamten hätten seit Beginn des Weihnachtsmarktes am 30. November eine hohe Präsenz gezeigt. In einigen Fällen hätten sie verloren gegangene Kinder und ihre Eltern wieder zusammengeführt.