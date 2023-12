Saarbrücken

Saar-Regierung: Pingusson-Gebäude wird saniert

Das historisch bedeutsame Pingusson-Gebäude in Saarbrücken wird für rund 59 Millionen Euro saniert. Das habe die saarländische Landesregierung beschlossen, teilte das Ministerium für Bauen am Freitag mit. In dem Anfang der 1950er Jahre entstandenen Bau des Architekten Georges-Henri Pingusson war zunächst die französische Botschaft in Saarbrücken untergebracht. Von 1960 bis 2014 war das Kulturministerium angesiedelt, das nach der Sanierung dort wieder einziehen soll.