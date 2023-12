Politik

Saar-Landtag will Notlage erklären und Haushalt beschließen

Der saarländische Landtag wird am Dienstag eine «außergewöhnliche Notsituation» des Landes erklären. Mit zwei derartigen Beschlüssen soll die Schuldenbremse für den Landeshaushalt in den Jahren 2023 und 2024 außer Kraft gesetzt werden. Außerdem beginnt das Landesparlament (09.00) mit Beratungen über einen Doppelhaushalt für die Jahre 2024 und 2025. Darüber wird am Mittwoch entschieden.