Sondersitzung

Saarbrücken

Saar-Landtag will Haushalt beschließen

Der saarländische Landtag will auf einer Sondersitzung am Montag (08.00) den Landeshaushalt für die Jahre 2024 und 2025 beschließen. Der Doppelhaushalt sieht für 2024 Ausgaben in Höhe von 5,84 Milliarden Euro vor, für 2025 in Höhe von 5,98 Milliarden Euro. Im laufenden Jahr betrug das Haushaltsvolumen 5,4 Milliarden Euro.