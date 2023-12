Finanzen

Saarbrücken

Saar-Landtag setzt Haushaltsberatung fort

Der saarländische Landtag setzt am Mittwoch (09.00) seine Beratungen über einen Landeshaushalt für die Jahre 2024 und 2025 fort. Der Doppelhaushalt sieht für 2024 Ausgaben in Höhe von 5,84 Milliarden Euro und für 2025 Ausgaben in Höhe von 5,98 Milliarden Euro vor. Im laufenden Jahr betrug das Haushaltsvolumen 5,4 Milliarden Euro.