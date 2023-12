Finanzen

Saarbrücken

Saar-Landtag beschließt Doppelhaushalt für 2024 und 2025

Der saarländische Landtag hat am Montag einen Doppelhaushalt des Landes für die Jahre 2024 und 2025 beschlossen. Das Budget sieht für 2024 Ausgaben in Höhe von 5,84 Milliarden Euro und für 2025 Ausgaben in Höhe von 5,98 Milliarden Euro vor. Im laufenden Jahr betrug das Haushaltsvolumen 5,4 Milliarden Euro. Der Haushalt wurde mit der absoluten Mehrheit der SPD gegen die Stimmen von CDU und AfD angenommen.