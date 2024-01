Bildungspolitik

Berlin/Saarbrücken

Saarland übernimmt Vorsitz der Kultusministerkonferenz

Das Saarland übernimmt am Freitag zum fünften Mal den Vorsitz der Kultusministerkonferenz der Bundesländer. Die saarländische Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) war im Dezember als Präsidentin für das Jahr 2024 gewählt worden. Sie erhält den Staffelstab von Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU). Bei einem Termin in der saarländischen Landesvertretung in Berlin (12.00 Uhr) wird das Amt offiziell übergeben.