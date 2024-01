Tiere

Saarbrücken

Saarland: Schutz von Schwalben und Fledermäusen vorantreiben

Das Umweltministerium, der Naturschutzbund Nabu und die Architektenkammer des Saarlandes wollen für den Schutz von Mauerseglern, Schwalben und Fledermäusen sensibilisieren. In einer gemeinsamen 100-seitigen Broschüre geben sie Planern und Bauherren unter dem Motto «Bau schlau» Empfehlungen, wie sie einen Beitrag zum Schutz der sogenannten Gebäudebrüter leisten können. Die Broschüre stellten sie am Donnerstag in Saarbrücken vor.