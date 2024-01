Unwetter

Saarbrücken

Saarländische Schüler haben wieder normal Unterricht

Die Schüler im Saarland haben am Donnerstag wieder regulären Unterricht. «Auf Grundlage der sich weiter entspannenden Wetterlage» gebe es wieder Präsenzunterricht, teilte das Bildungsministerium am Mittwochabend mit. Allerdings könne das Wetter lokal sehr unterschiedlich sein. «Bei extremen Witterungsverhältnissen entscheiden grundsätzlich die Erziehungsberechtigten am Morgen, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar ist.» Wenn sie sich dagegen entscheiden, müssten sie aber die Schule benachrichtigen.