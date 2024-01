Freisen-Oberkirchen

Saarländer will Puzzle vollenden: 54.000 Teile in 99 Tagen

Im saarländischen Oberkirchen will der 62 Jahre alte Hans-Josef Schaadt am Sonntag (14 Uhr) einen Weltrekord im Puzzeln beim Rekord-Institut für Deutschland (RID) aufstellen. Dazu muss der frühere Bergmann 54.000 Teile in 136 Tagen zusammenfügen – der Rekord liegt bei 137 Tagen. Schaadt baut seit dem 1. Oktober 2023 an dem Megabild – sollte er es am Sonntag vollenden, hätte er es in 99 Tagen geschafft. Der Rekord hieße «Schnellstes Zusammensetzen eines 54.000-Teile-Puzzles (Einzelperson)» laut RID.