3. Liga

Saarbrücken

Saarbrücken will Drittliga-Primus Regensburg ärgern

Im letzten Spiel der Hinrunde muss Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken auf Richard Neudecker verzichten. Der Mittelfeldmann laboriert schon länger an Adduktorenproblemen. «Sie sind stärker geworden. Er wird sicher mehrere Wochen, wenn nicht gar Monate ausfallen», sagte Coach Rüdiger Ziehl am Freitag. Die Saarbrücker treffen am Samstag (14.00 Uhr) auf Spitzenreiter Jahn Regensburg. Kapitän Manuel Zeitz (Kopfverletzung) und Torwart Tim Schreiber (muskuläre Probleme) sind noch fraglich.