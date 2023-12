Besucherrekord

Saarbrücken

Saarbrücken verzeichnet Tourismus-Rekordjahr 2023

Saarbrücken steuert in diesem Jahr auf einen Besucherrekord zu. In den ersten neun Monaten übernachteten rund 16 Prozent mehr Menschen in der Stadt als im bisherigen Rekordjahr 2019, wie die Stadt am Freitag mitteilte. Von Januar bis September seien 484.000 Übernachtungen verzeichnet worden. Der September war mit über 64.000 Übernachtungen ein Monatsrekord, mit einem Zuwachs von fast 22 Prozent gegenüber dem September im letzten Vor-Corona-Jahr 2019.