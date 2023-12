Saarbrücken gegen Mönchengladbach – FCK bei Hertha BSC

ARCHIV – Die Trophäe des DFB Pokals steht vor dem Spiel im Stadion. Foto: Tom Weller/dpa – WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen.

Dortmund (dpa/lrs) – «Gladbach hat eine gute Mannschaft. Aber ich hoffe, dass wir mit unseren Fans im Rücken wieder eine Runde weiterkommen», sagte FCS-Sportdirektor Jürgen Luginger bei der Auslosung am Sonntagabend im Rahmen der ARD-Sportschau in Dortmund.

Zweitligist 1. FC Kaiserslautern muss in der Runde der letzten Acht beim Liga-Rivalen Hertha BSC antreten. Die Pfälzer hatten sich im Achtelfinale gegen den 1. FC Nürnberg durchgesetzt. Spieltermine sind der 30. und 31. Januar sowie der 6. und 7. Februar. Das Endspiel steigt am 25. Mai in Berlin.

