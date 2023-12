Saarbrücken feiert gegen Ulm siegreichen Jahresabschluss

ARCHIV – Kai Brünker vom 1. FC Saarbrücken. In der Liga gegen Ulm schoss er das 2:1-Siegestor. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Saarbrücken (dpa/lrs) – Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken bleibt auf der Erfolgsspur. Die Saarländer gewannen zum Jahresabschluss und gleichzeitigen Rückrundenauftakt am Dienstag mit 2:1 (1:0) gegen den SSV Ulm. Calogero Rizzuto (33. Minute) hatte Saarbrücken in Führung gebracht, Tom Gaal (68.) glich überraschend aus. Torjäger Kai Brünker (77.) besorgte den Siegtreffer. Der FCS ist damit wettbewerbsübergreifend seit neun Spielen nacheinander ungeschlagen. Der DFB-Pokal-Viertelfinalist geht mit 30 Punkten in die Winterpause.

Saarbrücken riss von Beginn an das Geschehen an sich und ließ Ulm nichts ins Spiel kommen. Marcel Gaus (3.) hatte früh die Möglichkeit auf das 1:0, doch Gäste-Torwart Christian Ortag klärte per Fußabwehr reaktionsschnell. Patrick Sontheimer und Dominik Becker (21.) scheiterten später mit einer Doppelchance. Rizzuto gelang schließlich mit einem Schuss aus 20 Metern in den linken Winkel die verdiente Führung.

Nach Wiederanpfiff spielten die Gastgeber druckvoll weiter, hätten frühzeitig erhöhen können. Doch weder Manuel Zeitz (47.) noch Simon Stehle (53.) brachten den Ball im Ulmer Tor unter. Der Ausgleich des Aufsteigers fiel aus dem Nichts, weil FCS-Keeper Tim Paterok sich bei einer Flanke verschätzte. Brünker gelang aber noch der verdiente Siegtreffer.

