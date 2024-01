Saarbrücken bestreitet zwei Testspiele im Trainingslager

Der 1. FC Saarbrücken will sich im spanischen Trainingscamp für die zweite Saisonhälfte in der 3. Fußball-Liga fit machen. Ein belgischer und ein Schweizer Erstligist sind Testspiel-Gegner.

ARCHIV – Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl zeigt nach vorn. Foto: Uwe Anspach/dpa

Saarbrücken (dpa/lrs) – Der 1. FC Saarbrücken wird von Samstag bis zum 13. Januar für ein Trainingslager ins spanische Novo Sancti Petri reisen. Dabei stehen für die Saarländer zwei Testspiele auf dem Programm, wie der Fußball-Drittligist am Donnerstag mitteilte. Am kommenden Montag (13.00 Uhr) ist der Schweizer Erstligist FC Zürich der erste Gegner. Gegen den belgischen Erstliga-Club RWD Molenbeek wird Saarbrücken am 11. Januar (15.00 Uhr) das zweite Testspiel bestreiten. Die Partien werden auf dem Gelände der Escuela de Novo Chiclano nahe dem Mannschaftshotel ausgetragen.

«Beide Teams sind anspruchsvolle Gegner und echte Leistungstests kurz vor dem Wiedereinstieg in die restliche Saison. Insofern erhoffen wir uns bestmögliche Spielpraxis und volle Fokussierung auf die kommenden Aufgaben», sagte Sportdirektor Jürgen Luginger.

Trainerstab 1. FC Saarbrücken

Kader 1. FC Saarbrücken