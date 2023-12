Saarbrücken bestreitet Pokal-Viertelfinale am 7. Februar

Der 1. FC Saarbrücken bestreitet sein Viertelfinalspiel im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach am 7. Februar. Das Duell zwischen dem Fußball-Drittligisten und dem Bundesligisten wird um 20.45 Uhr angepfiffen und im ZDF sowie beim Bezahlsender Sky live übertragen. Die Saarländer hatten auf dem Weg ins Viertelfinale den Zweitligisten Karlsruher SC, Rekordmeister Bayern München und Vorjahresfinalist Eintracht Frankfurt ausgeschaltet.

ARCHIV – Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl (l) jubelt mit der Mannschaft über den Sieg. Foto: Uwe Anspach/dpa

Frankfurt/Main (dpa/lrs) – Zweitligist 1. FC Kaiserslautern gastiert bereits am 31. Januar (20.45 Uhr/Sky) beim Ligarivalen Hertha BSC. Einen Tag zuvor treffen der FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf aufeinander. Das Top-Spiel zwischen Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart ist für den 6. Februar angesetzt. Die vier Partien in der Runde der letzten Acht werden erstmals an vier verschiedenen Tagen ausgetragen.

