Russland reagiert verhalten auf Trumps G7-Vorschlag

Erst wollte US-Präsident Trump den G7-Gipfel wegen der Corona-Pandemie zur Videoschalte machen. Dann wollte er die Staats- und Regierungschefs doch für Juni einladen. Nun sollen sie im September in die USA kommen – mit einem schwierigen Gast.

Moskau (dpa). Die neue Initiative von US-Präsident Donald Trump für eine Teilnahme Russlands am G7-Gipfel der großen Industrienationen hat in Moskau ein verhaltenes Echo ausgelöst.

Russland sei bereit zu beliebigen Formaten des Dialogs, aber nur auf Augenhöhe mit anderen Teilnehmern, sagte der Außenpolitiker Konstantin Kossatschow am Sonntag der Agentur Interfax. „Ein Platz als Zuschauer passt Russland nicht“, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im russischen Föderationsrat. Vor allem erwarte Russland nun Details zu der Initiative, um über eine Teilnahme zu entscheiden.

Trump – in diesem Jahr der Gastgeber – will den für eigentlich für Juni geplanten Gipfel auf September verschieben und dann auch andere Länder einladen. Ein früherer Vorstoß des US-Präsidenten für eine Rückkehr Russlands war bei den sechs anderen Staaten auf Ablehnung gestoßen. Russland war 2014 nach der Einverleibung der ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim aus dem Club ausgeschlossen worden. Zusätzlich erließen USA und EU Sanktionen, die bis heute in Kraft sind.

Der Kreml hatte immer wieder deutlich gemacht, dass das G7-Format für Russland kaum noch von Interesse sei, weil es das Kräfteverhältnis in der Welt nicht vollständig abbilde. Deshalb bevorzugt Russland das G20-Format der führenden Industrienationen und Schwellenländer.

Kossatschow sagte, dass bei der US-Initiative China und andere Länder fehlten. Wenn Trump vorhabe, ein neues Format einiger Länder „unter sich“ zu etablieren als Vereinigung gegen andere Staaten, dann „können wir das nicht annehmen“. Zumindest aber zeige Trump mit seinem Vorstoß, dass er das G7-Format selbst für veraltet halte. Seit langem sei klar, dass die G7 nur noch ein Instrument für die westliche Welt sei, ihre Einheit zu demonstrieren.