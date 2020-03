Dauerpräsidentschaft bis 2036?

Russland ändert Verfassung für weitere Amtszeiten Putins

Im Eiltempo zieht das russische Parlament die größte Verfassungsänderung in der Geschichte des Landes durch. So soll Präsident Putin weiter an der Macht bleiben können. In Moskau regt sich Protest.

Lesezeit: 2 Minuten