Arbeitskampf

Mainz

Rund 5000 Teilnehmer bei Protest im öffentlichen Dienst

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder sind am Montag in Mainz rund 5000 Beschäftigte für ihre Forderungen auf die Straße gegangen. Mit Plakaten, Fahnen, Pfeifen und Rasseln marschierten die Menschen bei dichtem Schneetreiben und Kälte durch die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt. Auf den Plakaten und Schildern stand: «Wer Fachkräfte will, muss gut bezahlen» und «Nicht daherreden, Wertschätzung auch zeigen».