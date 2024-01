Gegen Rechtsextremismus

Koblenz

Rund 5000 Menschen bei Kundgebung in Koblenz

Rund zehnmal so viele Menschen wie erwartet haben am Samstag an einer Kundgebung gegen Rechtsextremismus in Koblenz teilgenommen. Nach Angaben der Polizei demonstrierten etwa 5000 Teilnehmer unter dem Motto «Für die Demokratie – Gegen den Faschismus». Eine Sprecherin der Grünen, die die Aktion mitorganisiert haben, ging von 6000 bis 7000 Menschen aus. Zuvor war mit 500 bis 600 Teilnehmern gerechnet worden.