Saarbrücken

Saarbrücken

Rund 50 Fußballfans sollen Polizisten angegriffen haben

Rund 50 Fußballanhänger sollen laut Polizeiangaben in Saarbrücken Polizisten angegriffen haben. Fünf Polizisten erlitten dabei Verletzungen im Gesicht sowie Prellungen und Schürfwunden, wie es in einer Mitteilung am Donnerstag hieß. Zwei Männer seien festgenommen worden.