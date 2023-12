Rund 3000 Liter Milch laufen nach Reifenplatzer aus

Durch einen Reifenplatzer eines Milchanhängers sind in der Nacht zu Dienstag rund 3000 Liter Milch auf einer Bundesstraße bei Rinzenberg (Landkreis Birkenfeld) ausgelaufen. Wie die Polizei mitteilte, stürzte der Anhänger um und kam auf der Bundesstraße 269 zum Liegen. Dadurch wurde die gesamte Fahrbahn blockiert, so dass die Bundesstraße bis in den frühen Morgen voll gesperrt werden musste. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

Rinzenberg (dpa/lrs) – Ein Kranwagen stellte den umgestürzten Milchanhänger in der Nacht wieder auf die Räder, nachdem die Restmilch in den Tank eines anderen Milchanhänger gepumpt worden war. Am Anhänger entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

