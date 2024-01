Brände

Berschweiler/Baumholder

Rund 200.000 Euro geschätzter Schaden nach Dachstuhlbrand

Ein Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses in Berschweiler bei Baumholder hat nach ersten Schätzungen der Polizei einen Schaden von rund 200.000 Euro verursacht. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei in Trier am Sonntag mitteilte. Die Bewohner hätten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten an. Der gesamte Dachstuhl habe «in Vollbrand» gestanden, sagte ein Sprecher.