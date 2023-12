Ruhige Verkehrslage trotz Glätte und Bahnstreik

Auf den Straßen in Rheinland-Pfalz und im Saarland ist es trotz Glatteiswarnung und des Lokführer-Streiks bislang ruhig geblieben. Wie die örtlichen Polizeipräsidien mitteilten, kam es am Freitagvormittag weder zu erhöhtem Verkehrsaufkommen noch zu Unfällen durch Glatteis.

Autos fahren am Morgen bei Regen und Schneeglätte. Foto: Jan Woitas/dpa

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – «Der Bahnstreik schlägt nicht wirklich durch», sagte ein Sprecher der Polizei in Trier. Auch in Ludwigshafen sei die Lage nicht ungewöhnlich, teilte eine Polizeisprecherin mit. Witterungsbedingte Unfälle im Saarland gab es nach Angaben des Lagezentrums ersten Erkenntnissen zufolge nicht.

Am Freitag könne es durch gefrierenden Regen oder auch Schneeregen noch glatt werden, teilte der DWD mit. Besonders im Westerwald sowie im Pfälzer Wald bestehe demnach vereinzelt Glatteisgefahr. Wegen des Warnstreiks bei der Deutschen Bahn sei am Freitag im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr in Rheinland-Pfalz und im Saarland mit starken Einschränkungen zu rechnen.