Witterungsbedingungen

Trier

Rückstau auf A 64 wegen Lasterverbot

Offensichtlich witterungsbedingt haben Frankreich und Luxemburg nach Angaben der Polizei in Trier ein Einfahrverbot für Laster über 7,5 Tonnen ausgesprochen. Auf der A 64 habe es am Morgen bereits einen Rückstau wegen der Maßnahmen gegeben, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch. Es gebe zudem vereinzelt schon glatte Straßen, doch hätten die Streudienste auch gute Arbeit geleistet.