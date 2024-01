Kunst

Kaiserslautern

Rudolf-Levy-Ausstellung bis 25. Februar verlängert

Die große Ausstellung mit gut 60 Werken des im Holocaust ermordeten Malers Rudolf Levy in Kaiserslautern ist um zwei Wochen bis zum 25. Februar verlängert worden. Grund sei die «überwältigende Resonanz», teilte das Museum Pfalzgalerie am Mittwoch mit. «Die Besucherzahlen liegen bereits heute über den Gesamtzahlen von vergleichbaren Ausstellungen der Vergangenheit», hieß es. Die Ausstellung «Rudolf Levy – Magier der Farbe» hängt seit Ende Oktober. Erstmals in Deutschland wird damit das farbenfroh-leichte wie dramatisch-schicksalhafte Leben des Malers (1875-1944) in einer umfassenden Retrospektive gewürdigt.