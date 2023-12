Homburg

Römermuseum mit Besucherzuwachs in 2023

Das Römermuseum Schwarzenacker im saarländischen Homburg hat in diesem Jahr gut 17.000 Besucher gezählt. Das seien knapp 4000 mehr als im Vorjahr, teilte die Kreisstadt Homburg am Freitag mit. Das Programm im archäologischen Freilichtmuseum mit Veranstaltungen wie Koch-Workshops, Römerfest und Vorträgen habe sich bewährt. Zudem gab es spezielle Angebote für Schulen, Geburtstage und Ferienzeiten. Derzeit werde am Programm für 2024 gearbeitet.