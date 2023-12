Rhein-Wasserstände steigen weiter

Der Anstieg der Rhein-Wasserstände setzt sich in den kommenden Tagen fort. Es gibt weiter Einschränkungen im Schiffsverkehr. Laut Landesamt für Umwelt ist ein Höchststand Ende der Woche in Sicht.

ARCHIV – Ein Hochwasser-Schild steht an einem überfluteten Feld. Foto: Andreas Arnold/dpa/Symbolbild

Mainz (dpa/lrs). Regen und Tauwetter lassen die Wasserstände des Rheins weiter ansteigen. Die Höchststände sollen am Ober- und Mittelrhein zwischen Donnerstag und Samstag erreicht werden, wie die Hochwasservorhersagezentrale des Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz am Mittwoch mitteilte. Laut der Behörde sind gebietsweise überflutete Uferbereiche zu erwarten. Es kommt weiter zu Einschränkungen im Schiffsverkehr.

Am Pegel Maxau bei Karlsruhe sei am Donnerstag mit einem Höchststand von 8,30 Metern zu rechnen – damit läge der Wasserstand auf dem Niveau eines statistisch alle fünf Jahre vorkommenden Hochwassers. Dort bleibt der Rhein weiterhin für die Schifffahrt gesperrt, da die Hochwassermarke II überschritten ist.

Auch in Speyer soll die Marke am Mittwoch erreicht werden. In Mainz, Bingen und Koblenz dürfen Schiffe aufgrund des Wasserstandes nur noch mit geringerem Tempo und in der Mitte des Rheins fahren.

Verschiedene Kommunen haben sich bereits auf das Hochwasser vorbereitet. So hat die Stadt Koblenz Hochwasserschutzwände aufgebaut und Schutztore geschlossen. In Ludwigshafen wurden der Stadtpark und die Rheinpromenade gesperrt.

An der Mosel meldete das Landesamt eine geringe Hochwassergefährdung. Auch an Nahe, Glan, Lahn und Sieg ist laut Prognose nicht mit nennenswerten Hochwassern zu rechnen.

Während der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Mittwoch gebietsweise schauerartigen Regen erwartete, soll es am Donnerstag lediglich örtlichen Sprühregen geben. Am Freitag bleibt es demnach meist trocken.

