Rhein-Wasserstände sinken: Schifffahrt bleibt eingeschränkt

Die Wasserpegel am Rhein gehen wieder zurück – laut Hochwasserzentrale bis Mitte nächster Woche. In der Schifffahrt gibt es weiterhin Einschränkungen.

Der Rhein-Uferbereich am Stadtquartier am Zoll- und Binnenhafen ist überflutet. Foto: Andreas Arnold/dpa

Mainz (dpa). Die Wasserstände des Rheins fallen nach dem durch Regen und Tauwetter entstandenen Hochwasser wieder. Am Ober- und Mittelrhein sanken die Pegelstände zum Ende des Wochenendes, wie die Hochwasservorhersagezentrale des Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz am Sonntag mitteilte. Bis voraussichtlich Mitte kommender Woche sollen die Wasserstände zurückgehen, hieß es.

Laut Vorhersage sollen die Pegelstände in Mannheim und in Mainz am Montag unter die sogenannte Meldehöhe fallen, ab der das Landesamt Hochwasservorhersagen anfertigt (6,50 bzw. 5,50 Meter). Am Pegel Maxau bei Karlsruhe sowie in Koblenz lagen die Wasserstände den Angaben zufolge wieder unterhalb des Levels eines statistisch alle zwei Jahre vorkommenden Hochwassers.

Weiterhin kommt es auf dem Rhein zu Einschränkungen im Schiffsverkehr. An den Pegeln Maxau und Speyer war am Sonntag die Schifffahrts-Hochwassermarke II überschritten worden, ab der Schiffe nicht verkehren dürfen. Zwischen Mannheim und Köln galt weiterhin Hochwasserstufe I, ab der Einschränkungen für Schiffe gelten – zum Beispiel eine Höchstgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern.

Zum Start in die neue Woche sagen die Meteorologen größtenteils trockenes Wetter voraus. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es am Montag niederschlagsfrei. Auch am Dienstag soll es höchstens im Norden von Rheinland-Pfalz und Hessen leicht regnen.

Hochwasserbericht Landesamt für Umwelt RLP