Schifffahrt

Bacharach

Rhein-Schiff läuft bei Bacharach auf Grund

Ein Schiff ist am Mittwoch auf dem Rhein bei Bacharach auf Grund gelaufen. Das Tankmotorschiff sei mit 3000 Liter Diesel beladen, dieser sei aber nicht ausgetreten, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei in Mainz. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Da das Schiff mit dem Heck in die Fahrrinne ragte, wurde der Rhein auf dem Abschnitt ab dem Morgen für die Schifffahrt gesperrt. Das Schiff soll unter Aufsicht des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes freigeschleppt werden. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.