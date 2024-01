Hochwasser

Mainz

Rhein-Pegelstände steigen: Landesweit Entspannung erwartet

In Rheinland-Pfalz werden am Mittelrhein zwischen Mainz und Koblenz weiter steigende Pegelstände erwartet. Das teilte die Hochwasservorhersagezentrale am Landesamt für Umwelt in Mainz am Freitag mit. Demnach soll am Pegel Kaub am Samstag der Höchststand etwas unterhalb eines zweijährlichen Hochwassers zwischen 510 und 530 Zentimeter erreicht werden. Am Pegel Koblenz bildete sich bereits am Freitag ein Höchststand im Bereich um 660 Zentimeter. Danach sollen die Wasserstände bis mindestens in die kommende Woche hinein fallen.