Hochwasser

Mainz

Rhein-Pegel in Mainz erreicht Schifffahrts-Hochwassermarke I

Tauwetter und Regen lassen das Wasser im Rhein weiter steigen. Am Pegel Mainz wurde am Dienstagmorgen die Hochwassermarke I von 4,75 Metern erreicht, wie die Hochwasservorhersagezentrale des Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz mitteilte. Schiffe dürfen deswegen nur noch mit geringerem Tempo und in der Mitte des Rheines fahren. Laut Prognosen des Hochwassermeldedienstes soll der Pegelstand im Laufe des Tages weiter steigen.