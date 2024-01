Wetterlage

Offenbach

Rheinland-Pfalz und Saarland: es bleibt nass und windig

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland erwartet die Menschen weiter ungemütliches Wetter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, wird es am Dienstag bewölkt. Zunächst gibt es noch einzelne Schauer bei Temperaturen zwischen vier und neun Grad. Am frühen Nachmittag bleibt es dann meist trocken, bevor am Spätnachmittag und am Abend wieder Regen einsetzt. Es weht ein mäßiger Südwestwind. Vor allem in Hochlagen sind auch starke, vereinzelt stürmische Böen möglich.