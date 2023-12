Landtag

Mainz

Rheinland-Pfalz übertrifft Ausbauziele bei Solarenergie

Die von der rheinland-pfälzischen Ampel-Koalition gesteckten Ausbauziele bei der Solarenergie werden in diesem Jahr übertroffen. Bis Ende November habe der Zuwachs bereits bei 840 Megawatt gelegen, sagte die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, Pia Schellhammer, am Montag in Mainz. Darin enthalten ist demnach auch ein neuer großer Solarpark in der Eifel. Ohnehin werde das Ziel eines Netto-Ausbaus bei der Photovoltaik (PV) von 500 Megawatt pro Jahr übertroffen, sagte Schellhammer weiter.