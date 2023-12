Soziales

Mainz

Rheinland-Pfalz beteiligt sich an Männerhilfetelefon

Rheinland-Pfalz beteiligt sich künftig an dem bundesweiten Hilfetelefon bei Gewalt an Männern. «Von Gewalt betroffene Menschen brauchen schnelle und unbürokratische Hilfe und Unterstützung. Das Männerhilfetelefon macht dieses Angebot für Männer, die eine Gewalterfahrung erleiden mussten», sagte Familienministerin Katharina Binz (Grüne) am Freitag.