Studie

Berlin

Rentner im Kreis Neunkirchen haben mehr von ihrer Rente

Wer wie viel von seiner Rente hat, hängt von Einkommen und Lebenshaltungskosten ab. Was die Rentenkaufkraft angeht, so steht nach einer neuen Studie die ältere Generation in ländlichen Gebieten besser da als in Städten.