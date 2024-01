Sport

Saarbrücken

Rehlinger: Olympisches Feuer kommt ins Saarland

Die Olympische Flamme kommt nach Deutschland – ins Saarland. Am 28. Juni wird das berühmte Symbol vom französischen Apach (Region Grand Est) im Dreiländereck nach Perl an die Europabrücke getragen und von dort weiter nach Schengen in Luxemburg. Das gab Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) bei ihrem ersten Neujahrsempfang am Mittwochabend bekannt.