Arbeitsmarkt

Saarbrücken

Rehlinger kündigt Fachkräftestrategie an

Ministerpräsident Anke Rehlinger hat bei ihrem ersten Neujahrsempfang angekündigt, in den nächsten Monaten eine Fachkräftestrategie für das Saarland vorzulegen. Diese soll mehrere Säulen enthalten: Qualifizierung und Ausbildung, bessere Bedingungen für Frauen, die arbeiten wollen, sowie Zuwanderung und Integration. «Nehmen wir die Mexikanerinnen auf dem Winterberg als Beispiel und dehnen das auf andere Branchen aus», sagte die Regierungschefin am Mittwochabend mit Blick auf ausländische Pflegekräfte am Klinikum.