Flüchtlingspolitik

Saarbrücken

Rehlinger fordert «mehr Klarheit und Ordnung»

Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) fordert «mehr Klarheit und Ordnung» in der deutschen Flüchtlingspolitik. «Wer unsere Hilfe braucht, bekommt sie. Dafür muss endlich die Finanzierung sicher geklärt werden», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur vor dem Treffen der Regierungschefs der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag in Berlin.