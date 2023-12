Parteien

Berlin/Saarbrücken

Rehlinger als SPD-Vizeparteichefin wiedergewählt

Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger ist erneut in die engere Führungsriege der SPD gewählt worden. Bei der Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden am Freitag auf dem Bundesparteitag in Berlin erhielt sie mit 95,5 Prozent der Stimmen das zweitbeste Ergebnis nach Bundessozialminister Hubertus Heil (96,6 Prozent). Laut der Saar-SPD bekam Rehlinger von den 584 gültigen Stimmen 558 Ja- und 12 Nein-Stimmen bei 14 Enthaltungen. 2021 war sie mit 90,7 Prozent als SPD-Vizeparteichefin bestätigt worden. Die saarländische Ministerpräsidentin hat dieses Amt seit 2019 inne.