Bahnstreik

Mainz/Saarbrücken

Regionaler Zugverkehr soll wieder normal laufen

Der Personenverkehr bei der Deutschen Bahn in Rheinland-Pfalz und im Saarland soll nach Ende des Lokführerstreiks am Samstag wieder nach dem regulären Fahrplan laufen. «Die DB bereitet sich darauf vor, ab Betriebsbeginn Samstagfrüh im Personenverkehr wieder das normale Angebot zu fahren und einen reibungslosen Betriebsstart zu ermöglichen», hatte die Bahn am Donnerstag angekündigt. Es könne allerdings noch zu einzelnen Abweichungen kommen. Der Streik war am Freitagabend um 18.00 Uhr zu Ende gegangen.