Bahn

Plaidt/Kruft

Regionalbahn mit unbekanntem Gegenstand beschossen

Eine Regionalbahn ist auf der Fahrt nach Mayen in der Osteifel möglicherweise beschossen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, traf ein unbekannter Gegenstand am Mittwochabend eine Fensterscheibe. Nur eine Fensterfolie habe verhindert, dass das Geschoss die Scheibe durchschlägt. Es seien keine Reisenden verletzt worden. Die Bundespolizei ermittele und habe ein Strafverfahren eingeleitet.